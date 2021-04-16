髮型：[email protected](子彤)、Zap [email protected] Toni&Guy(海昕) 化妝：[email protected] Makeup Academy(子彤)、Onki Lau(海昕) 服裝：ATSURO TAYAMA (海昕)、HARRISON WONG(強尼)
戲中主角「李志行」由細到大都冇目標，跟現實中的子彤剛好相反，「我係唔可以冇目標，『李志行』畀我嘗試一個冇目標嘅人生，不過當你有層樓，食得住得瞓得，有friend陪吹吓水，有條女溝吓，幾開心呀！咁等如人生乜都冇，當你冇嘅時候想有啲嘢，先會有目標，估唔到可以經歷個咁嘅人生，廿幾年有目標嗰啲嘢掉低晒，試吓冇目標係點，任由導演決定點樣行，都幾好玩。」
戲中子彤有不少跑馬拉松戲份，但導演何力恒要他扮唔識跑，「我平時有跑，細個係玩跑步先。套戲有好多跑開嘅人幫手拍，我就同佢哋極端相反。（吳：hea跑！）係hea跑，又唔係困難嘅，用另一個方法處理啫！」講到跑馬拉松，結局一場子彤跑足整日差點捱唔住，「拍完之後我同強尼講，我真係有啲虛脫有啲攰，而戲裏面強尼喺側邊叫我跑埋佢，我真係捱埋，個畫面係好深刻。」原來這場戲雖然強尼唔使跑，但都因體力不足好難忘，「衝線嗰段喺天光道拍，我印象都深，因為嗰度一條直路，我要不停咁嗌，我就嗌到喉沙兼喉嚨痛，又唔可以慳力，嗌咗好多take，嗌到有啲暈暈哋，證明我唔夠fit呀！」至於海昕最難忘凌晨追住電車夜跑一幕，「我哋跑咗一晚，拍到凌晨三、四點，同一班真係跑開西環嘅跑友一齊拍，我拍之前有專登練跑同埋踩單車，所以我嗰晚都可以跟到，但係跑完之後都有同子彤講不如操吓體力，嗰班人真係好fit，嗰晚係好開心，因為一路有得做運動，跟住又可以拍戲，好難得可以跟住架電車跑。」