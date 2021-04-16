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石原聰美新劇首播有咀戲無助收視

2021-04-16 列印
■石原聰美新劇首集就咀綾野剛，但收視普通。
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　　日本女星石原聰美去年宣佈下嫁圈外男友，令男fans大受打擊。近日石原在婚後首次回歸拍劇，與綾野剛合演《戀愛更加Deep》，於前晚首播，但收視麻麻，只得10.5%。新劇講述石原是一名海洋學家，與度假村地產商太子仔綾野剛，由敵對到發展一段戀情。首集有一幕講述綾野潛水後暈倒後，被石原咀一下就清醒，有觀眾覺得似足迪士尼動畫《小魚仙》，懷疑石原是魚仙！

　　此外，新垣結衣將加入明年的NHK古裝大河劇《鎌倉殿的13人》，今次是結衣BB出道20年首次演大河劇。

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