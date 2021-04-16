相隔8年主持《日日媽媽聲》 ﻿羅敏莊為王祖藍﻿﻿重返娘家﻿

羅敏莊（Mimi）雖然受疫情影響，登台工作完全停頓，幸好接連有新工作，先有本月16日再重演的《我們的音樂劇Reimagined》，以及相隔8年再返娘家TVB主持《日日媽媽聲》。熱愛演音樂劇的 Mimi坦承參與《我們》高水平的製作是她的榮幸；而她主持《日日》好大原因是王祖藍邀請，當然拍檔是余安安及陳凱琳，以及題材新穎也很重要。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 髮型：Taylor Wan(Hair Corner) 場地：The AIR(The ONE)



Mimi在疫情下登台工作全面停頓，「我哋除夕喺契媽黑妺姐屋企食飯，喺度倒數，但係以往我哋呢啲嘢唔會喺屋企做，一定喺個台度做，點解我哋喺屋企做嘅，仲要連續兩年啦！我哋表演人士靠呢啲收入來源係好慘㗎！」不過好彩她仍有電台、電視及音樂劇等工作支持。



講到《我們的音樂劇Reimagined》相隔不足半年便能重演，Mimi相當興奮，「機會好難得，除咗咁多好歌之外，我哋仲要夾小交響樂團，咁勁嘅製作喺香港係少有。能夠做到係你嘅光榮嚟，我上次做完見到好多師姐師妺都話你就好啦！劉雅麗都咁話『好羡慕你呀！』」她直言賺到的不止是薪酬，「上年我有啲歌做唔到音樂總監（高世章）要求，佢提議不如再去學過，我係持續半年都有學唱歌。有啲歌要用高啲音域，我以為做唔到，學咗原來可以做到，今次唔單止係賺到實際薪酬，我係賺到經驗同埋原來我唱到呢啲嘢㗎喎！」



至於重返娘家拍《日日媽媽聲》，Mimi承認王祖藍相邀是很大原因，「一定係因為祖藍啦！佢話有個咁嘅節目，覺得好啱我做，佢話有安安姐同埋Grace（陳凱琳），佢想要一個媽媽，有咁嘅經驗，主持方面一齊做到嘢，好想我係其中一個，我聽完成件事係靚嘅，一嚟有兩個咁靚嘅媽媽喺度，二嚟個題材係有趣，專講媽媽為媽媽發聲，喺TVB都未聽過呢類節目。」



