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徐濠縈復Po品牌Logo　Eason幾盡刪IG帖文

2021-04-16 列印
■徐濠縈分享新相右上角有Nike的Logo。
■Eason的微博帖文則未受影響。
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　　陳奕迅（Eason）早前因力撐新疆棉花，宣佈終止與adidas合作關係，他的老婆徐濠縈其後上載做運動相片，被指刻意避開露出服裝品牌Logo，但仍有使用跑步訓練APP的她，昨日分享的相片右上角，再度見到另一捲入新疆棉花風波的品牌Nike的Logo。

　　而Eason其中一個社交網站Instagram（IG），近日突然刪剩3個帖文，有粉絲指他以往有大刪社交網帖文的習慣，上年初亦曾刪走大量帖文。圖：網上圖片

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