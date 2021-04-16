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水原希子全裸谷新戲

2021-04-16 列印
■水原全裸上陣畫面震撼！
■水原向佐藤穗奈美送吻。
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　　水原希子與佐藤穗奈美主演新片《彼女》昨日在Netflix上架，水原前日在社交網分享拍攝花絮相片及短片造勢，當中更有水原全裸背向鏡頭、滿身「鮮血」回眸的震撼相片！水原留言提Fans記得新戲昨日上架外，更公開向「戰友」佐藤穗奈美送吻兼說「我愛你」谷戲！圖：網上圖片

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