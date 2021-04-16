鼓勵Ian拍拖 冇諗過放棄保錡 花姐首爆《造星IV》構思鬥演技

近期娛樂圈最火熱、日日都有新聞的藝人肯定是ViuTV《全民造星》出身的MIRROR和ERROR，16個囝囝有今時今日，節目監製兼經理人花姐（黃慧君）肯定是最大推手，《頭條》會一連多日同花姐細數「湊仔」苦與樂。首先講到他們出道以來最爆新聞之一，肯定是MIRROR的Ian（陳卓賢）和ERROR的保錡（吳保錡），爆完戀聞再爆是非，花姐承認有困擾，更有唔開心鬧過保錡，但從來冇諗過放棄。至於《造星III》成功，令TVB節目變陣，更誘發高層大執位，花姐竟然話好開心；花姐又透露正籌備《全民造星IV》，更構思加入更多戲劇元素，為戲劇界發掘更多新血。



撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致



湊了MIRROR和ERROR兩年多，花姐坦承仲學習緊點樣做經理人，但囝囝愈紅是非愈多，要拆彈唔易。她承認早前Ian和保錡，先後爆完戀聞爆是非，確實有困擾。講到Ian先跟陳曉華同車傳緋聞，再跟盧慧敏（Amy）爆戀情，花姐冇擔心過，「佢哋未拍拖前我都話Amy又靚又善解人意又開心，同你（Ian）好夾喎！佢拍咗一、兩個禮拜就同我講。我甚至唔知邊個係陳曉華，出咗新聞我冇嘢，因知一定唔係佢。」反而新城頒獎禮當晚Ian被影到跟Amy拍拖冇出席，被插掛住拍拖不工作令她有困擾，「覺得大家誤會咗Ian，Ian真係請假5點前去處理屋企事，冇錯嘅，同埋突然公開咗拍拖係咪好呢!?困擾半晚好快冇事，因Amy係個好positive嘅女仔，大家會支持，見到佢哋冧滋滋真係開心。」



至於保錡爆出跟沙律（張沛樂）撻着後，被指未與賴嘉賢（Carrie）分手，更有多名女子自稱曾被保錡約上牀兼拍性愛影片，之後保錡開Live時不滿被指「呃蝦×」失控爆粗43次還擊，引起軒然大波，令花姐一度唔開心，「我嗰時有鬧佢，你係公眾人物係咪唔應該咁，喺個live度講粗言穢語，會有小朋友睇緊，嗰刻我係好唔開心，我同佢傾大家對你comment都唔好，我哋消化吓件事，你趁呢段時間作吓歌，佢都好願望去做，同我講『花姐你唔使唔好意思㗎！』」但她從冇想過放棄保錡，「心痛保錡有做錯事，但係應該原諒一個善良肯努力嘅人。」



開心觀眾追睇節目



講到娘家TVB為《造星III》變陣，甚至綜藝換埋揸fit人，花姐話：「係咪有啲開心呢!?我開心唔係我贏咗你！真係冇，我好開心我嘅節目有人鍾意睇，最開心嗰吓，我啲朋友話要趕返去睇電視，呢個年代嘅人屋企部電視唔係開嚟睇電視，我聽見有朋友仲約埋朋友上去睇，我係為咗呢樣嘢興奮多啲，呢個係我志願嚟，希望我嘅節目大家會好似以前咁返屋企睇，呢樣嘢開心過隔離台要變陣，其實隔離台變唔變陣，對我冇影響，我都係咁樣做。」



至於正在籌備的新一季《造星》，花姐話正在構思會加入更多戲劇元素，可能要參賽者互鬥演技，「《造星III》佢哋有實力但係冇機會，但係第4屆佢哋唔係冇機會，可能佢哋唔了解自己最好嘅一面而行錯咗路，譬如陳葦璇覺得自己係跳唱，從來冇諗過做戲，如果嚟緊嗰屆有陳葦璇類型嘅人，我會講畀佢聽你做戲可能好睇，可能《造星》個重點唔喺跳唱，可能發大少少喺綜藝或者戲劇，可以發掘到呢方面嘅星，呢個係我嚟緊呢一年諗法，但係點樣做我係未諗到嘅。（受《造星III 》影響？）係呀！梁祖堯同彭秀慧畀我影響好大，教咗我好多嘢。如果我可以搵到班做戲好叻嘅星喺《造星》出現都好，我接觸好多電影公司嘅人搵演員都斷層，我希望我可以搵到一班咁嘅人令到電影行業可以好啲。（導師？）我暫時冇諗法轉導師，我好希望係佢哋兩個，又好希望梁祖堯可以繼續幫我哋手，但佢哋各自有工作喺身要度吓，但我知道我出聲佢哋都會願意，我覺得佢哋會𦧲飯應，哈哈！」



