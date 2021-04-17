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主理《聲夢》隨傳隨到 李克勤：幾乎日日開會

2021-04-17 列印
■克勤指《聲夢》「所有人都係全天候」。
■姚焯菲（右）獲周柏豪讚賞，詹天文獲最高24分。
■克勤透露《聲夢》台前幕後士氣非常好。
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　　無線真人騷節目《聲夢傳奇》昨日進行排練，擔任節目主理人的李克勤透露過程好玩，自己願教學員願學，很久沒見過台前幕後齊心做好一件事，他笑言：「我收嘅人工係每個禮拜做一日嘢，o依家幾乎日日都會開會，所有人都係全天候。」

　　克勤坦言未知收視跟口碑會否似預期，但士氣非常好！擔任導師的周柏豪自言邊教邊學，並視為自己的「補習班」，問到有何心得傳授？他說：「例如點企會好睇啲、心理質素、咬字等等。」

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