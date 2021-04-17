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51歲「籮霸」掟煲取消婚約

2021-04-17 列印
■籮霸盼和A-Rod繼續做朋友。
■籮霸與A-Rod終告分手。
■Madison曾被指是「小三」。
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　　現年51歲的「籮霸」珍妮花洛庇絲，與花弗前棒球運動明星A-Rod拍拖四年，並在前年三月訂婚，原定去年在意大利結婚，卻因新冠疫情爆發一拖再拖，並經常傳分手。A-Rod上月中被爆偷食30歲女星Madison LeCroy，被指成為與籮霸甩拖的導火線！

　　籮霸昨日宣佈和A-Rod已取消婚約並結束四年戀情，據分手聲明透露，兩人期望可以繼續做朋友，「共同生意與計劃將繼續，亦會繼續支持對方。」

圖：網上圖片

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