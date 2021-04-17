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Jennie賞花涉違限聚令

2021-04-17 列印
■Jennie未有刪除賞花照片。
■被Jennie刪除的晒雪條雪糕照片。
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　　韓團BLACKPINK成員Jennie日前在社交網，分享與工作人員賞花的照片中，有一幅是有人拿起七枝雪條雪糕，即被指涉違反韓國禁止5人以上聚會的防疫措施，Jennie亦急急刪去該幅照片。

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