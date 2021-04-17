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徐睿知勢賠700萬

2021-04-17 列印
■徐睿知日前否認種種負面指控。資料圖片
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　　韓星徐睿知日前被爆與金正賢拍拖時如「控制狂」，徐其後再被爆涉欺凌、偽造學歷、對工作人員態度惡劣，形象盡毀。有廣告商割席抽起她代言的健康飲品、化妝品等廣告，韓媒指徐睿知因被爆醜聞被Out，或要賠償逾10億韓圜（約700萬港元）！

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