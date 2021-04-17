34C《戰毒》囡囡無懼中招健身室打躉 陳紫芊唔做花瓶 恨演專業人士

健身室二月獲放寬重開，未料月前卻爆發「健身群組」，令人擔心再掀第五波疫情！不過，擁34C上圍的陳紫芊（前名陳晨，Elsie）一於冇有怕，Gym room一開即約私人教練操Fit Body，對於「中招」，Elsie有自己一套睇法：「有時係整定，你去咗嗰度有就有，冇就冇事㗎啦，冇得擔心咁多。」疫情下Job量大減，事業心重的她認為要時刻裝備自己，保持最佳狀態迎接工作機會；Elsie又盼擺脫「花瓶」形象，有機會多拍劇集、電影及綜藝，讓觀眾發掘她性感以外的一面。



撰文：黎寶倫



攝影：梁志明



場地：Fivez Fitness



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現年26歲的陳紫芊於2017年參選港姐，雖然最終未能入圍，但翌年為無線節目《美女廚房》擔任「美女學徒」而為人熟悉，其後於ViuTV節目《埋嚟睇 埋嚟玩》擔任天氣女郎，又有份參演早前播畢的ViuTV外購劇《戰毒》。本身畢業於美國明尼蘇達大學傳理系、身為學霸的她入行3年多，形象性感，但Elsie自認幕前成績不過不失，希望能捉緊機會一博，洗脫「花瓶」形象，「好想向觀眾展示自己嘅實力、閃光點，我覺得自己幾有幽默感同綜藝感，如果觀眾睇多啲我嘅節目就會認識到另一面嘅我。」



恨演戲



讀了一年戲劇班的Elsie好鍾意演戲，因覺得演繹一個角色可體驗不同人生，而她最想演的是專業人士，例如律師、醫生等，「細個睇TVB，每次見到唔同專業人士嘅劇，大個都想做呢啲，雖然高難度，但對自己係一個好好嘅挑戰，好似《法證先鋒IV》李施嬅飾演嘅法醫，我覺得好吸引、好想試。（學霸唔怕背台詞？）我背嘢都OK，應該唔怕背台詞。（拍畢《美》TVB有向你招手？）嗰時有經理人公司難啲，而家自由身，有機會都想拍劇或綜藝。」



遲打針



為上鏡線條靚啲，抗疫期間Elsie都在家中勤力拉筋，健身室重開後也即去做Gym，希望練出腹肌，隨時上陣，「你嘅身材反映到你有幾自律，希望以最好一面展示畀觀眾。」惟近日爆發「健身群組」，難道不怕染疫？她說：「佢哋都戴住口罩，加上一對一，所以同其他人接觸機會低，而嗰啲群組爆發距離我去開嘅健身中心都遠，所以都放心。（考慮打疫苗？）遲早都會打，但唔會近排打囉，要睇定啲先，如果打咗先出得境就會打。」