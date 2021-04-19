﻿myTV SUPER原創劇集《欺詐劇團》 鄭丹瑞敖嘉年蔣家策劃天仙局

敖嘉年及蔣家旻等上周出席myTV SUPER五周年活動，向觀眾推介myTV SUPER最新原創劇集《欺詐劇團》。《欺》劇台前幕後陣容強大，有久休復出的金牌監製潘嘉德，加上少有幕前演出的「旦哥」鄭丹瑞，率領首度擔任男女主角的敖嘉年及蔣家旻，以及張秀文、林秀怡、林偉及劉頌鵬，組成「欺詐劇團七人組」，上演一場場精心設計的騙局，以電影人的經驗騙盡所有人，全套8集已於myTV Gold上架。



鄭丹瑞演過氣電影監製



近年少有幕前演出的「旦哥」鄭丹瑞，曾任演藝導師以及訓練班的校長，演技毋庸置疑。不久之前在《非凡三俠》中客串，今次在《欺》劇擔任重要角色，飾演過氣電影監製，帶住幕後策劃一場場精采騙局，招搖撞騙，聽落幾有趣。



敖嘉年蔣家旻首擔主角



敖嘉年入行27年，具豐富演出經驗，深受觀眾喜愛，重返「娘家」首擔任男一。今次他將飾演一名懷才不遇的導演，十年前拍了一場不可挽回的戲被業界封殺，走投無路而組成欺詐劇團骨幹成員。蔣家旻憑藉《反黑路人甲》「水姐」一角勇奪「飛躍進步女藝員」，今次於《欺》劇初嘗女主角，更有多幕大膽演出，令觀眾十分期待。



踩界劇內容大膽又爆笑



《欺》劇涉及AV女優話題，內容大膽。分別飾演劇團編劇及女演員的蔣家旻及張秀文，為了籌募資金開拍電影，齊齊化身性感AV女優拍攝封面，希望吸引投資者。



劇情介紹



最佳新導演陳志揚（敖嘉年飾）一意孤行，連累他和劇組的主創受到業界封殺。十年後，志揚與監製Herman（鄭丹瑞飾）、編劇李莎莎（蔣家旻飾）、武術指導文師傅（林偉飾）、美術指導Shell（林秀怡飾）、女星樓家齡（張秀文飾）以及副導蔡子樂（劉頌鵬飾），為了拍出心目中最好的電影而再次聚首。因為投資者意外離世，眾人夢想破滅，更要面對巨額飯局的帳單！七人為求脫身，上演了一場疑幻似真的騙局。志揚及後帶領各人成立「欺詐劇團」。直到某天，一個真正的犯罪集團出現，威逼他們進行一場不能撒手的騙局。