﻿ViuTV首辦音樂頒獎禮 林家謙力壓姜濤 掃6獎膺Chill Club歌王

ViuTV首度舉行音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，昨晚8時假九展現場直播，頒發20個獎項，林家謙、林二汶及MIRROR分別奪得年度男、女歌手、組合金獎，林家謙的《一人之境》獲年度之歌大獎，連掃6獎成為大贏家！



ViuTV舉辦的《Chill Club推介榜 年度推介20/21》頒獎禮，因疫情關係場內只能有75%入座率，約1500名觀眾，入場觀眾須戴口罩，進場前須量體溫及以「安心出行」掃碼或登記資料。ERROR成員193進場前被問到對TVB被指以「千禧五虎」對撼MIRROR，193道：「o依家仲有人用五虎呢個term咁娘咩？我哋o依家係四隻白虎！」他直言怕得罪人，若能見到志偉哥也想跟對方講是對事不對人，自己一向尊重前輩，沒說對方壞話。



「音樂無分貴賤」



「Chill Club年度十大歌曲」由觀眾上台揭曉，MIRROR憑《IGNITED》獲歌曲獎後，姜濤憑個人單曲《愛情簽證申請》再度獲獎，他謙稱自知做音樂仍有不足，全賴Fans愛錫才得獎，望大家繼續支持及督促他，「音樂無分貴賤、國籍、對錯，香港樂壇加油！」語畢全場掌聲雷動！他的隊友柳應廷（Jer）亦憑《迴光物語》奪歌曲獎，他感謝《全民造星》將12位有夢想的小朋友帶上舞台，Anson Kong和Ian就憑合唱歌《蝸牛》得獎，首屆十首金曲獎，有4首是由MIRROR成員奪得。



泳兒憑《溝渠暢泳》獲歌曲獎，她在台上感觸落淚，感謝ViuTV給她很多唱歌機會，形容自己有段時間似跌落溝渠，每次都珍惜上ViuTV唱歌，多謝每位願意給她機會和力量的知音人。



Chilam：最重要是觀眾得益



另外，無線（TVB）昨晚8時半直播的《開心大綜藝》邀得張智霖（Chilam）、張繼聰、陳家樂、錢嘉樂和蘇麗珊等擔任嘉賓，宣傳即將上映的合演抗疫題材電影《總是有愛在隔離》，並臨陣加時播至10時半。Chilam在節目開始前，被問到知否TVB和ViuTV正在「打仗」？他笑說：「不知道，但都希望觀眾有多點選擇，最重要是觀眾有得益，去年有監製朋友找我拍無線劇，但他竟然要我預2022年11月的期，他真的好有誠意，打動到我。」Chilam亦透露，他已接種第一針科興疫苗，感覺良好。