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﻿安柏晒舊照暗示無被飛出《水行俠2》

2021-04-19 列印
■安柏上載舊照透露正準備拍《水行俠2》。（網上圖片）
■尊尼開始為《毒水曝光》宣傳。
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　　美國女星安柏赫特昨日上載拍攝《水行俠》時的舊照，留言表示準備拍攝《水行俠2》，似告訴大家她無被DC炒魷，因她指控前夫尊尼特普家暴，網上有人發起聯署要求電影公司逐安柏出《水行俠2》，可惜不成功。

　　尊尼大前日現身西班牙宣傳新片《毒水曝光》，是他去年11月輸掉英國的誹謗官司後首度公開亮相。此外，尊尼繼續為在美國控告安柏的誹謗案做準備，據指他有新證據證實安柏講大話，2016年5月警察到尊尼寓所調查家暴事件，當時安柏稱被尊尼用電話擲中面部，但警方的片段見屋內沒有損毀，亦無人受傷。
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