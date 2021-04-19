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﻿Sammi為母按背被讚手法純熟

2021-04-19 列印
■Sammi在社交網分享與媽咪共處的時光。
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　　許志安早前到台灣拍劇需逗留一個多月，太太鄭秀文（Sammi）獨自留港，把握時間陪媽咪，她在社交網上載為媽咪按背的影片，寫道：「這幾天有點累累的。今天回復精神狀態了。好想說，愛不要只放在心中，可以的話，身體力行去實踐。要好好珍惜每個可以『去愛』和『被愛』的當下。昨天跟母親的親密時光，跟母親靜靜聊天，讓mi內心非常療瘉非常平伏。」不少網友畀like，大讚Sammi孝順亦指按摩手法純熟。
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