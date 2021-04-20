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全球收逾30億超越《天能》 《哥斯拉》疫情下登票房冠軍

2021-04-20 列印
■《哥斯拉》狂收30億，成疫情下最高票房荷里活片。
■《TENET天能》票房被《哥斯拉》超越。
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　　巨獸大戰電影《哥斯拉大戰金剛》在北美上映三周，累計收8,050萬美元（約6.24億港元），而全球票房更大收3.9億美元（約30.2億港元），單是來自內地的收入已佔1.77億美元（約13.8億港元），同時超越去年上映《TENET天能》保持的3.65億美元（約28.3億港元）紀錄，成為疫情下全球最高票房荷里活片。

　　預計《哥》片在北美的總票房會超過一億美元（約7.75億港元）；電影在戲院開畫當日亦在串流平台HBO Max同步上架一個月，但華納影片一直未有公開觀看人次。華納另一大片《真人快打》將於23日在北美上映，相信票房亦會大收。

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