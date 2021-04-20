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(G)I-DLE穗珍涉欺凌被飛出新曲

2021-04-20 列印
■(G)I-DLE成員穗珍早前爆出曾涉及欺凌，令她被飛出新曲。
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　　韓國女團(G)I-DLE成員穗珍於2月時爆出涉欺凌風波，雖然她極力否認，但有關她於求學時欺凌同學的傳聞不絕，與她讀同一學校、童星出身的女星徐信愛亦稱曾在學校被穗珍欺凌，最終事務所宣佈穗珍暫停活動，本月底推出新曲《Last Dance》，穗珍冇份參與。

　　據指(G)I-DLE早於2月已為該新曲錄音，連MV亦已在2月底拍畢，但因穗珍涉欺凌而停工，其餘5名成員因穗珍被飛而要重新為《Last Dance》錄音，已完成的MV亦要再次剪輯。

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