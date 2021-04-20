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祖兒趁「出道」前歎巨型油條

2021-04-20 列印
■祖兒獲Mani批准食巨型油炸鬼。
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　　容祖兒在內地節目《乘風破浪的姐姐2》的最後對決奪得第4名，與那英、周筆暢、楊丞琳等組成女團「X-SISTER」出道。祖兒在過去多個月的比賽中進行艱苦排練和操弗備戰，完成比賽後祖兒讓自己「放縱」一下，狂吃三餐，並獲經理人Mani批准食油炸鬼。祖兒在社交網貼上巨形油炸鬼相片，她望着香炸的油條雙眼發光兼舐舐脷，更留言表示成團後肯定會管得更嚴，所以希望破戒一下。楊丞琳也留言：「好鬼大！」蔡卓妍就笑言：「咁大條正喎！」

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