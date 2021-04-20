  • 2021年4月20日 星期二
  • 22º
  • 77%
熱門： 海港城ViuTV193TVB八達通

日報新聞 > 娛樂

熊黛林為孖女提早拍慶生照

2021-04-20 列印
■熊黛林因為工作，今年未能與孖女慶生。 資料圖片
■熊黛林的孖女親嘴好溫馨。
Previous Next

　　熊黛林與郭可頌於2016結婚，婚後誕下孖女Kaylor與Lyvia，昨日是孖女的三歲生日，不過身在內地拍戲的熊黛林未能陪愛女慶生，早前已帶孖女去影樓拍攝生日照。

　　熊黛林在社交網分享囡囡靚相，留言道：「孖寶3歲了！」相中見現場掛上「Happy Birthday」字牌和「3」字氣球，地上佈滿七彩氣球，孖女穿上姊妹裝造型，更手拖手親嘴，溫馨有愛盡顯姊妹情。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd