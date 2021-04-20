﻿MIRROR成員掃Chill Club 8獎 姜濤摘銀盛讚 男金林家謙厲害

ViuTV首辦音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》前晚圓滿落幕，狂掃6獎的大贏家、男歌手金獎得主林家謙稱不排除返回幕後崗位。人氣男團MIRROR成員共奪8個組合及個人獎，男歌手銀獎得主姜濤則稱要戒做O嘴表情！



姜濤前晚在台上表示，不想重現《叱咤》頒獎禮的「O嘴」潛力圖，又揚言要做「亞洲第一」，獲網民激讚有志氣！他受訪時笑指O嘴表情太難睇，以後要戒，幸好今次有口罩遮住。外界一直視姜濤為男歌手金獎大熱，最後獲銀獎的姜濤直言賽果符合自己預期，並大讚林家謙厲害，「我沒想過拎金獎，銀獎也沒想過，看到Ian（陳卓賢）得獎比自己得獎更開心，因為Ian的努力終被大家看到！」



男銅Ian打「強心針」



Ian稱獲男歌手銅獎一刻喜出望外，腦海一片空白，獲獎對他來說是「強心針」，「當我開始有意識時，只見台下有人舉3隻手指，我以為僅餘3秒便匆匆收聲，但原來係仲有30秒，輸經驗囉！（漏了多謝女友Amy Lo？）多謝身邊支持我的人呀！」



林家謙或重返幕後



奪新人獎及歌曲獎的Jer（柳應廷）指女友「在心中」，毋須公開答謝，他隨即被隊友屈請食飯，又踢爆他小器，從未「萬歲」，「慳家王」姜濤忍不住說：「我請得多過阿Jer！」Jer卻叫姜濤請食飯先！首奪歌曲獎的Anson Kong坦言，最驚喜是能跟Ian齊齊攞獎！



狂掃6個獎的林家謙前晚坦言不習慣「老是常出現」，因自己個性內斂兼低調，壓力大致肚屙兼爆瘡！他說：「得了獎反而更緊張，因為很多人會討論我值不值，或者感言講得好不好，我好怕呀！」有網友指他在TVB與ViuTV的頒獎禮得獎時的笑容大不同，林家謙說：「認識我的人都知我搞笑，想輕鬆一點，但的確有些部份不夠莊嚴。（肚屙致木獨？）不是，我唱歌都木獨，其實我有笑，只是口罩遮住，我又唔識得用眼笑。」語畢即脫下口罩展露笑容！



許廷鏗：不會換獎！



林家謙自言唱歌能力有限，沒想過獲男歌手獎，但尊重及感謝樂迷投票，更明言若被關注度太高，不排除「縮沙」重返幕後崗位！林家謙笑言最想回家沖涼瞓覺，仍未夠膽及未夠歌開騷，亦想多做幕後工作。他事後在社交網解釋，抹獎座並非因為有塵，而是擔心消毒酒精會「乸」傷獎座。



有傳許廷鏗推卻做TVB《聲夢傳奇》導師邀約，「換取」ViuTV的男歌手獎，前晚三甲不入的他，憑《無力感》拿下歌曲獎。許廷鏗前晚否認「換獎」之說，「不會啦！這個年頭還會有這些事？（有找過你當導師？）有找過，很早之前，當時我仍有華納合約，中間有轉折。（拿不到男歌手獎會失望？）坦白說反而是開心，能見到不同單位打成一片。」