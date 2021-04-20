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﻿「毫無創意創意官」 王祖藍發表得獎感言

2021-04-20 列印
■王祖藍在短片中發表「得獎」感言。
■《開心》播出部份網民對首集的批評。
■阿Bob化身「爵富城」，腩位最搶鏡！
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　　無線（TVB）節目《開心大綜藝》前晚直播第二集，臨陣抽起《勁歌金曲》加時播至10時45分，超時15分鐘。

　　《開心》搞笑環節有C君扮方東降玩《沉人記》；盧宛茵、江美儀和林盛斌（阿Bob）化身A貨歌星娛賓，更即場玩「公關災難」頒獎禮，以自嘲回應網民對首集的批評，TVB「首席創意官」王祖藍更「贏得」「最災難藝人大獎」！被封「毫無創意創意官」他在「得獎」感言短片中，稱要為製造首集的關公災難負上責任，自抽「永久離開《開心》這個舞台」，玩味十足。

圖：網上圖片
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