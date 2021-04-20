﻿Bob嫂扮黑面 陳自瑤：觀眾開心就好

車路士鋒將迪姆華拿今季英超僅入五球，被各方批評他表現不符身價。不過他頂住謾罵壓力，目前聯賽已收穫六次助攻為球隊之首，因此領隊杜曹也替此子不值。今仗聯賽藍軍主場對白禮頓，華拿勢再為隊友送上助攻，助球隊取勝以回應批評，主勝穩開。 （Now621台周三凌晨3:00直播） 這名二十五歲德國國腳今季首度轉戰英超，上陣二十九場僅攻入五球，被批評入球效率與其五千三百萬歐羅（約四億九千三百萬港元）轉會費不相符，連藍獅前領隊林柏特也曾狠批道：「作為一個前鋒球員，迪姆華拿不論在有球無球的進攻也沒有足夠貢獻。」 面對批評，迪姆華拿用行動回應，他於英超已收穫六次助攻，是球隊目前助攻王，當中各戰線...

2021-04-20