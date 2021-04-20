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﻿Bob嫂扮黑面 陳自瑤：觀眾開心就好

2021-04-20 列印
■Bob嫂前晚扮YoYo當日表情。
■YoYo今年1月獲屢傳婚變的老公王浩信致謝時，僅用力地眨一眨眼。
■YoYo稱不介意Bob嫂重現「代表作」。
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　　陳自瑤（YoYo）昨日錄影無線（TVB）節目《好聲好戲》，挑戰配音工作，談到前晚的TVB直播節目《開心大綜藝》，安排林盛斌（Bob）與老婆重演YoYo月前在台慶頒獎禮上，當其夫王浩信稱帝向她致謝時，她卻木無表情被指有「黑面」之嫌一幕。

　　YoYo昨表示太忙沒看《開心大綜藝》，不知有這件事，但不會介意，「觀眾開心就好」。她笑認那一幕是自己的「代表作」，向好方面去想，有人扮自己都是開心事，相信之後還會有代表作。談到好姊妹連詩雅最近在內地工作，有傳緋聞男友陳家樂因此趁機搭上港姐黃嘉雯，YoYo只謂不知道。
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