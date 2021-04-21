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陳瀅認為「李小勇」是她演過最似自己的角色，「將陳瀅本身有嘅嘢乘咗10，演完後愈嚟愈似『李小勇』，我好記得有次同我班姐妹食飯，賴慰玲突然間話『陳瀅你搞咩？講嘢又粗魯又講粗口！』佢咁講我突然叮一叮，我演完之後，樂小姐、兩個經理人、屋企人、朋友都叫我唔好咁麻甩，始終係女仔嘛！」
小方只是好朋友
講到跟小方的緋聞，陳瀅再三強調只屬好朋友，《Tiger's Talk》訪問表現都怪「李小勇」影響，「點解令到人哋誤會我同佢有嘢，首先怪責我啦！我喺個訪問上玩得太過火，我會怪『李小勇』個角色，演完變咗好麻甩好大膽，完全唔顧面子，我就係用咗呢個態度去做訪問，拍完之後，伍姑娘都話『嘩！阿瀅你好犀利！』我真係怪『李小勇』，演到直情入咗骨，做完嗰個訪問知衰啦！係時候抽離啦！（小方誤會？）咁又唔會，我哋真係好friend。」
陳瀅坦承跟何猷亨分手後一直單身，對於屢傳收兵也覺無奈，「人哋成日話你好多兵，好多人追你，真係唔係，講極冇人信，講真如果我有拍拖，你哋點會咁多年冇影到，我拍拖唔會收收埋埋，我係好enjoy出街拖手同食飯。」至於擇偶條件，她竟怕呷醋唔揀圈中人，「先決條件個男仔要family man，理想對象好似阿Mo（陳豪）；外型唔好太瘦就得，因我本身大隻；性格要穩定啲，唔好太過飄忽。圈中人我唔抗拒，但我應付唔到，同埋我好容易呷醋，如果男朋友like人哋啲相，會問『做咩like佢啲相』，如果佢畀到合理解釋就算，呢啲我好敏感，所以圈中人我未必得。」