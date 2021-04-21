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單身多時公開擇偶條件 ﻿陳瀅自認醋埕﻿﻿難跟圈中人拍拖﻿

2021-04-21 列印
■陳瀅期望下個男朋友將會是未來丈夫，所以會審慎決定才開始。
■陳瀅在《愛美麗狂想曲》的性感演出，她用「李小勇」角度出發冇當自己是女人。
■陳瀅坦言除了打扮，其實自己平日跟「李小勇」一樣麻甩。
■陳瀅早前拍《Tiger's Talk》主動逗方力申，還大玩合巹交杯。
■去年陳瀅出席何鴻燊葬禮，一度被指跟前度何猷亨復合。
■加拿大返港接受隔離的陳瀅，每日收到不少禮物有指是追求者送。
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　　陳瀅最近在劇集《愛美麗狂想曲》飾演男人婆「李小勇」，她承認拍攝令自己麻甩一面放大了10倍，她更自爆早前拍《Tiger's Talk》主動逗方力申，也是受角色大膽表現影響。她自言拍過4次拖，而16年跟何猷亨分手後一直單身，強調希望下任男友會是未來丈夫，所以會小心開始，更公開擇偶條件，但自認是醋埕難跟圈中人發展。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致

髮型：Larry [email protected] ilcolpo 化妝：Vanessa Wong 場地：六公館

　　陳瀅認為「李小勇」是她演過最似自己的角色，「將陳瀅本身有嘅嘢乘咗10，演完後愈嚟愈似『李小勇』，我好記得有次同我班姐妹食飯，賴慰玲突然間話『陳瀅你搞咩？講嘢又粗魯又講粗口！』佢咁講我突然叮一叮，我演完之後，樂小姐、兩個經理人、屋企人、朋友都叫我唔好咁麻甩，始終係女仔嘛！」

小方只是好朋友

　　講到跟小方的緋聞，陳瀅再三強調只屬好朋友，《Tiger's Talk》訪問表現都怪「李小勇」影響，「點解令到人哋誤會我同佢有嘢，首先怪責我啦！我喺個訪問上玩得太過火，我會怪『李小勇』個角色，演完變咗好麻甩好大膽，完全唔顧面子，我就係用咗呢個態度去做訪問，拍完之後，伍姑娘都話『嘩！阿瀅你好犀利！』我真係怪『李小勇』，演到直情入咗骨，做完嗰個訪問知衰啦！係時候抽離啦！（小方誤會？）咁又唔會，我哋真係好friend。」

　　陳瀅坦承跟何猷亨分手後一直單身，對於屢傳收兵也覺無奈，「人哋成日話你好多兵，好多人追你，真係唔係，講極冇人信，講真如果我有拍拖，你哋點會咁多年冇影到，我拍拖唔會收收埋埋，我係好enjoy出街拖手同食飯。」至於擇偶條件，她竟怕呷醋唔揀圈中人，「先決條件個男仔要family man，理想對象好似阿Mo（陳豪）；外型唔好太瘦就得，因我本身大隻；性格要穩定啲，唔好太過飄忽。圈中人我唔抗拒，但我應付唔到，同埋我好容易呷醋，如果男朋友like人哋啲相，會問『做咩like佢啲相』，如果佢畀到合理解釋就算，呢啲我好敏感，所以圈中人我未必得。」

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