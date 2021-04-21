﻿逾百親友出席安息禮 陳敏兒偕兩子哀別廖啟智

兩奪香港金像獎最佳男配角獎的資深演員廖啟智上月因癌病離世，終年66歲，家人昨日為他於聖安德烈堂舉行安息禮，過百親友送別最後一程。智叔的遺孀陳敏兒偕兩子文信與文哲分享智叔生前點滴，感謝所有人為智叔打造「人生金像獎」，由她代亡夫領獎。



廖啟智的安息禮會場外，擺放他生前在萬里長城、戴墨鏡和帽子拍攝的照片，陳敏兒表示：「是智叔自己揀的遺照，還他心願放在門口，但無人用戴太陽眼鏡的照片做遺照，再揀了張靚仔相做遺照。」陳敏兒進場後雙眼通紅撫棺，不捨亡夫之情溢於言表。郭富城、林嘉欣、白只、艾威、羅蘭和杜琪峯等，逾百親友到場致祭。



安息禮於下午2時半開始並於網上直播，氣氛莊嚴平靜。智叔的兒子文信及文哲上台吹奏口琴，王祖藍、張崇德和蔣志光等為智叔獻唱聖詩，並播放以跑步畫面開始的短片回顧智叔一生，陳敏兒在片中親述亡夫人生歷程，智叔的受訪片段就談及入行過程，並重溫他在《上海灘》等作品的演出片段。



生前慨歎「劏房是港人恥辱」



陳敏兒在片中指智叔最喜愛的作品是電影《籠民》，認為拍戲要關注社會，慨歎香港仍有嚴重劏房問題，悼念場刊就收錄智叔的慨歎說話，指「劏房是香港人的恥辱！」陳敏兒透露智叔患病時仍牽掛工作，遺憾無法完成手上片約，作為丈夫及爸爸放不下家人，她憶起在醫院的情景道：「他捉住我手說『我好擔心你，不放心你』。他作為丈夫，很不開心自己無法完成責任到最後。」片末敏兒更稱：「作為一個妻子，廖啟智，我以你為榮。」



妻兒承諾「照顧到自己」



智叔知要離開亦不捨得，最放不低下和兩子，陳敏兒說：「我們三人好想讓他知道，其實我哋好掂、照顧到自己。」陳敏兒說畢問文哲和文信是否做得到，兩子一起點頭。隨後播放智叔夫婦紀念因病離世的三子文諾的歌曲《天家裡》。



陳敏兒指安息禮美麗又平安，智叔一定收貨，他離開後，不同宗教、政見的人對他有很多正面肯定，感謝所有人，「你們聯手打造送給他這個人生金像獎，我代廖啟智領獎，再一次多謝大家對智叔的愛。」親友隨後獻花向智叔道別。安息禮後，文哲捧着亡父遺照步出禮堂，陳敏兒和文信緊隨其後，隨後登上靈車前赴火葬場禮堂。