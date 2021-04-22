﻿「鏡粉」買演唱會票中伏破財 MIRROR花姐籲勿買「黃牛飛」

人氣男團MIRROR將於下月假九展舉行的演唱會掀起撲飛潮，一票難求下令騙徒有機可乘，做「黃牛黨」欺騙心急「鏡粉」購買「黃牛飛」，昨有受騙破財者報警求助。MIRROR成員及經理人花姐（黃慧君）昨日均呼籲「鏡粉」們不要買「黃牛飛」！



港版《大叔的愛》演員昨日為該劇拍攝海報，同場的MIRROR經理人花姐（黃慧君）表示，有歌迷私訊她稱因買演唱會門票被騙財，她不知道詳情，但透過傳媒呼籲，粉絲們不要購買「黃牛飛」，亦希望盡快將涉案的壞人繩之於法！



問到MIRROR的演唱會會否做直播？花姐坦言擬推出藍光碟故不會考慮直播，碟內會收錄準備過程及後台花絮，聲音質素亦遠較直播好。花姐指MIRROR有不少工作是早前接下，下周才能齊人綵排，她自言對MIRROR「逼得太緊」，令他們有點沮喪，但相信他們是從《全民造星》出身，訓練有素，能夠應付。



Edan獻吻 黃德斌毛管戙



MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及邱士縉（Stanley）趁拍攝海報，向同劇的黃德斌送上蛋糕預祝58歲生日，Edan作狀獻吻，嚇到黃德斌毛管戙，全場爆笑！



談到有歌迷買演唱會黃牛飛被騙走8萬元，Edan和Anson Lo再三呼籲粉絲不要買黃牛飛，可以用其他方法欣賞，皆因演唱會會出碟，Anson Lo更鬼馬地說：「可能下年初會在更大的場地開騷呢！」



另外，花姐稱已就193（郭嘉駿）的言論致電TVB副總經理曾志偉，指對方不介懷，亦明白遊戲規則，大家只是各為其主，她說：「我有叫193不要因為多了人支持而囂張，他也說不會，也告訴他直言不代表可以冇禮貌，193也承諾會改。」