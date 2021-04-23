疫情下開竅持續做運動 ﻿葉童強健身體﻿﻿為工作做準備﻿

葉童在ViuTV劇《無限斜棟有限公司》飾演盧慧敏（Amy）媽咪，拋棄了對方多年再重遇，雖然戲份唔多，但母女間感情好複雜，戲份少更難演。她大讚Amy做足準備演得好，又自謙冇資格提點一班年輕演員。她又透露疫情下工作量大減，終於開竅持續做運動，身體變健康，為未來工作做好準備。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致



講到演繹今次角色，影后葉童竟話被考起，「幾複雜幾難演，因為篇幅少，但牽涉20年感情，再見番個女時係好複雜，都大挑戰，事前準備工夫要做得好，都有睇晒個劇本先去拍。」她又讚戲中囡囡Amy，「佢做得好好，有種清新感覺，佢對媽媽嘅掛念，好憎佢唔理自己感覺，佢都做到出嚟。」講到提點新人，葉童竟然話：「我冇資格，梗係冇啦！每個角色都唔一樣，我又唔係佢個角色，我會輔助囉！都係老一派做嘅嘢，鏡頭見唔到都喺度，同佢交流番，感覺佢內心情緒未到，會同佢講多兩句我哋之間關係嘅內容。」



葉童坦承疫情令工作量大減，開始多做了運動，「上網睇做啲瑜伽伸展咁，坐得太耐覺得腰骨硬晒，好多年前我有做運動，有一輪停咗，再開始以為好易啫！我做過晒啦！但完全做唔到，又喘晒氣出晒汗，先發覺我曾經擁有嘅身體、機能、狀態，以為會一直擁有，原來係會消失，於是keep住做（運動）有大半年，o依家覺得好舒服啲筋鬆番啲。」她坦言這是疫情最大得着，「疫情關係，同自己相處時間多咗，開始思考以前冇諗過嘅嘢，譬如：點樣對自己係負責任番啲呢？從前好多事都係得過且過，唔係對自己咁好，作為演員好似未認真對待我演員工作，好似身體鍛煉咁樣，應該係演員工作嘅一部份，就算唔係開工都應該keep住個身體健康，柔軟度都係需要，但我從來都忽略，聽日有動作戲，今次先拉吓筋郁吓，成日都係臨急抱佛腳，應該係持久地進行，今次我忽然之間開竅，知道原來成為一個演員應該要做啲乜嘢，我希望堅持之下，令將來演出更加自如啲，更加好啲。」



