陳家樂為抗疫電影勤練假笑 ﻿蘇麗珊陸永﻿﻿被導演高招o氹拍咀戲﻿

陳家樂、蘇麗珊（Cecilia）和陸永最近在香港十間電影公司聯手合拍的抗疫電影《總是有愛在隔離》中首度合作，雖然電影在疫情下拍攝，他們反而覺得更能體現大家群策群力精神。戲中家樂演酒店總經理，但事前竟然要苦練笑容；而蘇麗珊和陸永初次合演未婚夫妻，他們大讚導演陳嘉上o氹拍咀嘴戲夠高招。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致髮型：Kenrick Siu 化妝：Khaki Yan 服裝：Tommy Hilfiger



由於電影分三組同時間拍攝，陳家樂最開心一套戲見晒幾年先見到的工作人員。不過在酒店同時拍攝也有一定難度，陸永說：「難度可能係我哋喺204號房拍緊，208號房要靜靜，再接住拍。」Cecilia補充，「緊接程度係A組cut，B組roll咁樣，大家係分秒必爭咁緊要，個氛圍係大家好落力去做一樣嘢，份團隊精神有啲亢奮。」



戲中家樂演酒店總經理，外表以禮待人，實則心地勁差，Cecilia形容是邪惡，家樂說：「對住啲咁煩嘅客，一行開就畀個黑面佢哋，導演話喺個心度用粗口鬧佢哋就得㗎啦！（陸：點知把口都講埋！）哈哈！冇講到嘅。呢個好快收番嘅笑要返去練，係陳嘉上導演建議我咁樣做，佢演咗一次畀我睇，好多時人哋話我唔笑都似有笑，要練到畀人覺得唔係喺度笑。」講到跟谷祖琳細女演對手戲，家樂勁冧，「佢係真天真，令我個心融化咗，記得有場戲未roll機佢喺度睇金魚『我鍾意呢隻色，你鍾意邊隻？』好冧！如果我有個（女）咁得意就好啦！」



Cecilia同陸永演一對準夫妻，為籌備婚禮經常有拗撬，「我有少少控制狂同強迫症，突然同我講搞唔到婚禮，佢又咩都唔幫手就勁鬧佢。」陸永笑指兩人嗌交戲為主，反而親密戲欠奉，「直情係冇，連攬都係哎吔嗰啲嚟，一路就鬧鬧鬧，係去到最尾真係婚禮warm啲。」所講的warm仲有咀嘴戲，陸永說：「嗰場我哋都唔知，陳嘉上導演話『咁多人睇你哋結婚咁開心，交換完戒指，你哋覺得點呀？我就認為咁樣好啲！』（陳：高手導演，佢一早有呢個構思，專登唔寫落去！）（蘇：導演永遠是對的嘛！其實都符合劇情）係呀！我哋又唔係法式咁，都係開開心心咁啫！」



