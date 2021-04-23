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林盛斌出錢搞個唱變噩夢 ﻿劉威煌﻿﻿獲網友支持再踏舞台﻿

2021-04-23 列印
■41歲劉威煌一切隨心，冇壓力下做人先開心。
■相隔6年，威煌再開個唱，但今次心態跟上次不同。
■劉威煌有老婆及愛犬喺身邊已好滿足。
■作為棋人老闆嘅林盛斌，當年出錢出力撐劉威煌開處男個唱，可惜蝕大本，令威煌相當唔好意思。
■劉威煌跟許廷鏗、何雁詩、陳鴻碩、林師傑係《超級巨聲》成員，他大讚許廷鏗掂晒，very good！
■上周劉威煌同黃翊開live，兩人唱得好投入。
■疫情下，威煌喺屋企做直播，竟然累積到幾百個網友支持，造就開實體演唱會。
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　　第一屆《超級巨聲》出身嘅劉威煌將於4月30日喺麥花臣場館舉行一場演唱會，他原已放下歌唱事業全力經營珍珠奶茶生意，估唔到疫情下竟造就他「Rebirth」(復活)！ 採訪：方騫平

攝影：梁志明 化妝：Sandy Kwok @B.Glamorous

髮型：Franco Chung @Leonardo 3 Hair corner

場地：Fine Restaurant & Lounge

　　6年前，劉威煌喺老闆林盛斌支持下開咗處男個唱《My Time音樂會》圓夢，豈料變成一場惡夢：「當年喺全港最細嘅場演出，叫咗唔少朋友去撐場，但結果輸晒，票房慘淡只係坐得半場，外界完全唔知我開過個唱！之後我冇晒信心，好驚，老闆咁支持我都好感恩，不過真係好歉意，感覺好對唔住老闆。」

歌手朋友撐場請買飛

　　雖然威煌強調唔係打擊，但亦有感受：「冇話係打擊，只係反映咗我唔適合呢個市場，發完呢場夢咪醒晒，諗通咗鍾意唱歌唔一定要做歌星，可以唱K唱飽佢！豈料喺疫情下開Live唱吓傾吓，竟然累積到幾百個網友追蹤，佢哋反而好想睇到實體show。今次開show冇公司back up，亦零贊助商，條數要計得好準，只要有5成觀眾就唔使蝕，o依家放寬7成半入座率，希望加添到進帳，所以亦不設免費貴賓席，圈中人有心支持就購票入場，唔使拍膊頭周圍搵人撐。」劉威煌強調曾有不快經歷，o依家心態唔同咗：「其實大有大做，細有細做，我唔想再畀任何人壓力，包括自己，我非常渺少，我只係鍾意唱歌，有班人會聽我嘅歌，就係咁簡單，暫時冇諗到太長遠，只係唔會抗拒幕前演出。」

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