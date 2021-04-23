林盛斌出錢搞個唱變噩夢 ﻿劉威煌﻿﻿獲網友支持再踏舞台﻿

第一屆《超級巨聲》出身嘅劉威煌將於4月30日喺麥花臣場館舉行一場演唱會，他原已放下歌唱事業全力經營珍珠奶茶生意，估唔到疫情下竟造就他「Rebirth」(復活)！ 採訪：方騫平



攝影：梁志明 化妝：Sandy Kwok @B.Glamorous



髮型：Franco Chung @Leonardo 3 Hair corner



場地：Fine Restaurant & Lounge



6年前，劉威煌喺老闆林盛斌支持下開咗處男個唱《My Time音樂會》圓夢，豈料變成一場惡夢：「當年喺全港最細嘅場演出，叫咗唔少朋友去撐場，但結果輸晒，票房慘淡只係坐得半場，外界完全唔知我開過個唱！之後我冇晒信心，好驚，老闆咁支持我都好感恩，不過真係好歉意，感覺好對唔住老闆。」



歌手朋友撐場請買飛



雖然威煌強調唔係打擊，但亦有感受：「冇話係打擊，只係反映咗我唔適合呢個市場，發完呢場夢咪醒晒，諗通咗鍾意唱歌唔一定要做歌星，可以唱K唱飽佢！豈料喺疫情下開Live唱吓傾吓，竟然累積到幾百個網友追蹤，佢哋反而好想睇到實體show。今次開show冇公司back up，亦零贊助商，條數要計得好準，只要有5成觀眾就唔使蝕，o依家放寬7成半入座率，希望加添到進帳，所以亦不設免費貴賓席，圈中人有心支持就購票入場，唔使拍膊頭周圍搵人撐。」劉威煌強調曾有不快經歷，o依家心態唔同咗：「其實大有大做，細有細做，我唔想再畀任何人壓力，包括自己，我非常渺少，我只係鍾意唱歌，有班人會聽我嘅歌，就係咁簡單，暫時冇諗到太長遠，只係唔會抗拒幕前演出。」



