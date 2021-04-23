﻿新人王被質疑「乜水」冇所謂 阿Jer澎湃使命感：請支持香港樂壇

《Chill Club》頒獎禮得獎後，阿Jer向《頭條》講感受，「今年成績好好，自己好開心，有好多係意想不到。上年做《物語》三部曲純粹為音樂meaning，冇諗過攞啲咩獎，得到大家支持同鼓勵，係好開心嘅，獎項只係bouns，最緊要嗰三首歌曲畀到力量唔同朋友，嚟緊目標都係再做多啲好歌，畀多啲能量大家，或者將一啲新朋友帶入嚟畀大家欣賞，好似同我合作新歌《狂人日記》嘅吳林峰，佢本身係個好好唱作人，希望大家關注我哋同時，都關注香港新一代音樂人，佢哋每位都好畀心機去做，佢哋嘅音樂好值得被關注，希望樂壇可以百花齊放，大家都睇番頒獎禮，聽番廣東歌，支持番我哋廣東歌樂壇啦！」
認攞獎後出歌有壓力
早前有指「樂壇已死」，音樂人王雙駿、小克和吳林峰即創作歌曲《樂壇已死》反擊，更搵來新一代歌手大合唱，去年得獎後曾被質疑的阿Jer亦有份獻聲，他認為演繹時沒想太多，但確實很想推動廣東歌樂壇進步，「我上年做完《物語》系列後，去到年尾大家都話『你係乜水呀！唔識你呀！』我不嬲覺得自己係新人，有人唔識係好平常，我咪盡力做好我嘅作品，令到多啲人認識我。去到上年出咗《樂壇已死》呢首歌，我唱完『香港歌手不會死』大家都話『Jer，你好似帶起咗個樂壇革命，你令到大家聽番廣東歌，你好勁！有個使命感！』我去做呢件事時過程又冇諗咁多，呢首作品Carl叔叔（《樂壇已死》監製王雙駿）好想我喺嗰個位出現，我咪做囉！但都想慢慢推動到廣東歌樂壇再進步，多啲人去留意番，呢個一路係我做歌嘅宗旨！想將更多元素音樂帶入廣東歌度，呢樣我冇變過。」有人形容將會是MIRROR時代，阿Jer坦承得獎後多了份使命感，加上MIRROR人紅更應該為樂壇出多份力，「既然MIRROR每位成員都咁多人留意，我哋都有個使命去推動一啲嘢，例如香港裏面有好多創作歌手都好好，希望大家了解MIRROR之外，去嘗試接觸其他音樂，自己覺得有呢個使命，身邊我覺得有Talent嘅朋友盡量會搵佢哋合作。」
雖然已貴為樂壇新人王，但阿Jer製作新歌《狂人日記》時也有一定壓力，「我初頭有嘅，我製作完呢首歌準備出街嗰個禮拜，成班製作人話唔知首歌反應點，始終係首比較新音樂類型嘅歌曲，大眾口味未必會接受，過咗兩個禮拜，大家反應係『阿Jer你做到首咁正嘅歌』慢慢個信心提升咗，自從上年我經過咗頒獎禮，《物語》系列後，對自己音樂製作係大信心咗，無論係舞台上表演，同埋去演繹歌曲。我將自己鍾意聽嘅音樂擺喺我嘅歌曲度，原來大家都鍾意，經過咗《狂人日記》我更加放膽去做自己想做嘅音樂，我唔會理大眾鍾唔鍾意聽啦！我淨係做我自己鍾意嘅音樂。」
講到製作新歌《狂人日記》，阿Jer勁興奮大讚製作過程超好玩，當中飆高音被樂迷認為夠晒癲，原來是他錄音時神來之筆，「寫呢首歌嘅時候冇話一定要我騷唱到幾多高音，但尾句有個高音，我錄音時feel free加落去，呢個位嚟一個高音，咁先夠癲嘛！橫跨16度喎！但以為好狂嘅時候，去到呢段我就靜落嚟，你就捉我唔到啦！」
撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致
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