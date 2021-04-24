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奧斯卡前哨戰 ﻿趙婷﻿﻿又贏導演獎﻿

2021-04-24 列印
■趙婷再度奪得最佳導演獎。
■尹汝貞獲女配角獎。
■趙婷（右圖）獲獎後表現興奮。
奧斯卡前哨戰 ﻿趙婷﻿﻿又贏導演獎﻿
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　　被視為奧斯卡頒獎禮前哨戰的美國獨立精神電影獎頒獎禮，今屆因疫情關係昨早於網上舉行，華裔導演趙婷執導的《浪跡天地》成為大贏家！圖：網上及資料圖片

　　第36屆獨立精神獎於香港時間昨早在網上舉行，已橫掃多個頒獎禮、趙婷執導的《浪跡天地》奪得最佳電影、最佳導演、最佳攝影及最佳剪接4項大獎成大贏家，令該片在後日舉行的奧斯卡頒獎禮勝算再被看高一線！

　　今屆影帝為《金屬之聲》的Riz Ahmed；影后為《超犀女王》的嘉莉慕萊根。韓星尹汝貞憑《農情家園》大熱奪得女配角獎，已獲提名奧斯卡女配獎的她亦是奪獎大熱門。

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