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﻿83歲余慕蓮下周出院

2021-04-24 列印
■林建明亦透露余慕蓮將出院。
■上年10月入院的余慕蓮已獲醫生批准出院。
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　　83歲的余慕蓮去年10月底因肺纖維化被送入院，經半年治療，有社交網專頁透露，醫生巡房後指她的情況穩定，批准她在下星期出院。余慕蓮笑言要剪個靚髮，扮得靚靚跟大家見面。

　　余慕蓮的好友鄧達智將在本月28日設宴補祝生日，他指余慕蓮向他透露屆時未必能到賀；車淑梅則戥余慕蓮高興：「好人自有好報！開心！」林建明也在社交網透露，余慕蓮將於下星期一出院回家的消息。

圖：網上及資料圖片
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