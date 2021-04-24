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﻿英皇娛樂大灣區總部揭幕 容祖兒抱恙失聲廣州致辭

2021-04-24 列印
■祖兒抱恙堅持出席揭幕禮。
■英皇娛樂大灣區總部在廣州揭幕。
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　　容祖兒日前在內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》成功出道，經理人霍汶希（Mani）特別批准一直戒口的祖兒暫且放肆享用巨型「油炸鬼」。

　　祖兒近日和Mani齊出席英皇娛樂大灣區總部正式落戶廣州的揭幕活動，未知是否吃完「油炸鬼」太熱氣致失聲！雖然抱恙在身，祖兒亦堅持出席並致辭，有網民讚她專業，紛留言叮囑她要多注意身體及多點休息。

圖：網上圖片
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