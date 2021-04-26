祖兒自揭病4日瘦3公斤

容祖兒早前順利完成內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》，但其後病倒，短短4日瘦3公斤及失聲，抱恙休息期間亦不忘玩濾鏡和煲劇解悶。



祖兒前日就在社交網分享一段用濾鏡自拍短片，並透露養病情況，她說：「最近過着養豬一樣的生活，看醫生，吃白粥烚菜、睡覺，睡衣也懶得換，做了四個月的姐姐都沒瘦多少，但生病這四天一掉就三公斤，看來病還是有好處。今天咳嗽好多了，但聲音還是發不到，唯有繼續看劇，玩各式各樣的濾鏡」，並問「有甚麼好劇推介？」



圖：網上及資料圖片



