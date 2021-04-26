J2古裝輕喜劇《贅婿》今晚開播 郭麒麟宋軼搭檔擦爆笑火花

由郭麒麟及宋軼領銜主演的古裝商戰劇《贅婿》早前熱爆內地，首播第一天，瀏覽量驚人，成為2021年愛奇藝首個熱度破9000劇集。該劇憑搞笑破格的劇情、郭麒麟詼諧鬼馬的演繹手法脫穎而出，備受網民追捧，贏得了不少好評。無線J2今晚開始逢星期一至五（賽馬日除外）晚上10時05分播映，觀眾不容錯過。



《贅婿》由鄧科導演執導，以《慶餘年》原班人馬擔綱演出作招徠，故事講述男主角意外穿越到武朝，成了一位名叫寧毅的人。寧毅（郭麒麟飾）因家道中落負債，由蘇檀兒（宋軼飾）代為償還，並委身為蘇家贅婿。



「小小贅婿，大大天地」



寧毅憑着聰明才智協助妻子檀兒渡過重重難關，對付蘇家二房父子的暗算，化險為夷，並以現代的營商本領，一起經營蘇家布行，又幫助身邊的好友們實現各自的理想。其後面臨家國大事，寧毅一行人屢次身處險境，最終靠勇氣和智慧守護了霖安城。 「小小贅婿，大大天地」，寧毅從一名只想獨善其身的贅婿，成長為真正胸懷天下之人，最終更為大時局貢獻了自己的力量，玩轉武朝商界，成為江寧首富。



笑料百出被喻陸版周星馳



女主角宋軼在劇集推出之後，因顏值一度登上微博熱搜成為新一季女神。有現代人思想的男主角郭麒麟穿越回到古代，雖不時令身邊的人摸不着頭腦，笑料百出，但亦為當朝人帶來不少新鮮的點子，郭的演技亦備受大眾讚賞，他的演繹方式加上劇集的喜劇效果，讓觀眾覺得頗有周星馳及其電影的影子，劇中多個橋段讓觀眾捧腹大笑。



劇集的幕後陣容亦不容忽視，不僅由《紳探》、《旗袍美探》導演、《離人心上》監製的鄧科導演坐鎮，還有同期聯手創作《他其實沒有那麼愛你》、《流金歲月》的金牌編劇秦雯擔任總編劇，再加上多位《慶餘年》演員驚喜客串，必定再次掀起一輪追劇潮。