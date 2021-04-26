身家1.6億 「浩南Look」望海食茶記 直擊53歲鄭伊健 半退休生活

近年減產的鄭伊健主力靠走埠登台及開巡唱吸金，獲外界封為「隱世樓王」的他，除了市值約6,500萬港元、現居的淺水灣雅景閣1,600呎獨立屋外，還手持海外及黃埔花園、西貢村屋、匡湖居獨立屋等物業，保守估計身家約1.6億港元。早前，伊健仲打本百萬畀老婆蒙嘉慧（Yoyo）在福岡開設房地產公司，助港人於當地買樓及升學。踏入「收成期」的伊健深居簡出，平日留家打機居多，日前被《頭條日報》記者撞到單拖去屋企附近的茶記食Lunch，一身全黑「浩南Look」的他雖年屆五十有三，但手瓜、心口依然脹卜卜，好鬼精壯！採訪：張詠森



去年底為撐新導演沈錫然，鄭伊健夥拍任賢齊及潘燦良等演出新片《大Project》，今年年頭又為金融集團拍廣告兼出新歌《STRONGER》。辛苦做完兩單Job後，伊健又回復「宅男」生活，長期留家跟太太蒙嘉慧打機過日辰，不過近日佢就為經理人林珊珊的網上頻道《大家好 ALL IS WELL》拍片，體驗做一日農夫，不時跟朋友落田耕種的他說：「為了身體健康，間中去郊外郁動吓拎吓鋤頭，總好過成日坐喺度。」難怪日前下午3時許，記者見到伊健由寓所步行至淺水灣沙灘附近的茶餐廳食Late lunch！估計Yoyo忙於打理地產生意，所以得佢一支公孤獨食，甫坐低，他即點了一份75蚊的燒鵝飯，明顯係熟客；其間他以手機撈飯，一邊食一邊低頭撳電話，睇睇吓又突然數晒手指又點晒頭，好似「幾千萬上落」咁計數計到翻晒眼，幾乎篤到飯都唔記得扒入口！



身材Fit爆



大約食了半小時就畀錢走人，以「浩南Look」黑色V領短Tee襯黑褲、黑鞋、黑口罩的伊健，戴番副無框眼鏡，輕盈地從茶記門口彈落樓梯，並往鎮海樓公園方向前行打道回府，沿途睇到一望無際的大海景色，他仲好有閒情逸致地三度停低欣賞，見到街坊放狗都忍唔住露出笑眼，生活猶如半退休一樣，好寫意。雖然疫情下冇得Book場打羽毛球，但睇嚟伊健喺屋企都花好多時間健身，同埋真係經常落田耕種，睇佢手瓜起腱、 心口脹卜卜兼Pat Pat勁堅挺，身形拍得住小鮮肉，認真Fit到漏！