《浪跡天地》奪三大獎 法蘭絲封后扮狼叫 趙婷成首位華裔 奧斯卡女導演

《第93屆奧斯卡頒獎禮》香港時間昨早舉行，今年雖然仍有疫情，但照樣舉行實體頒獎禮，但就分開在杜比劇院及聯合車站舉行，以減少人流聚集。趙婷一如所料憑《浪跡天地》大熱奪最佳導演及最佳電影、韓星尹汝貞首奪女配角亦開創歷史。圖：美聯社



華裔導演趙婷執導的《浪跡天地》已橫掃各大頒獎禮，昨日在金像獎頒獎禮上，跟外媒預期一樣，大熱捧走最佳電影及最佳導演，《浪》片成為奧斯卡史上第二位女導演作品獲得最佳電影，趙婷亦成首位奪最佳導演的華裔女導演。趙婷及女主角兼監製法蘭絲麥杜文等上台領最佳電影獎，並代表致謝辭，她感謝奧斯卡大會、對手、原著作者、攝影師，並向真實的流浪者致敬，「感謝我們在路上遇見的所有人。」



法蘭絲亦有發言，她呼籲觀眾盡可能到戲院的大銀幕欣賞此片；最後法蘭絲如戲中一樣扮狼叫，悼念以狼為名的《浪跡天地》混音師Michael Wolf Snyder，他於上月自殺身亡；在其身後的趙婷一度感動落淚。



趙婷堅信「人之初性本善」



趙婷在獲得最佳導演，在台上提到跟北京首都鋼鐵公司前總經理父親趙玉吉的點滴，她表示︰「我在中國長大的時候，爸爸曾經跟我玩這個遊戲，我們會記中國的古詩詞，我非常記得一部叫《三字經》，第一句就是『人之初，性本善』。這六個字對小時候的我影響很大，直到今天，我仍然相信這句話。」



法蘭絲再憑《浪跡天地》勇奪影后，是她繼《雪花高離奇命案》及《廣告牌殺人事件》後，第三度獲封金像影后。影帝則由《爸爸可否不要老》的安東尼鶴健士以黑馬姿態勝出，成為年紀最大的奧斯卡得獎者，並擊敗大熱「黑豹」已故男星Chadwick Boseman捧獎，不過安東尼未有現身領獎。



影帝安東尼向「黑豹」致敬



身在威爾斯的安東尼隨後在社交網上載一段得獎致辭短片，片中他表示自己已83歲，沒有預料到會得獎，他亦向去年因癌症病逝、一同角逐影帝的「黑豹」Chadwick致敬。



上屆奧斯卡男配角得主畢彼特頒發最佳女配角獎，結果由韓國女星尹汝貞憑《農情家園》奪得，她寫下歷史成奧斯卡史上首位獲獎韓國演員，是繼1957年，日本女星梅木三吉憑《櫻花戀》奪金像女配角後，再有亞洲女演員獲演技獎。



最佳男配角由英國男星Daniel Kaluuya憑《Judas and the Black Messiah》大熱奪得，他表示想感謝父母，竟不怕醜表示︰「我母親及父親發生關係，真的令人驚訝。你們知道我在說甚麼嗎？」其母被拍到啞口無言。