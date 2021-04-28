屋企收唔到翡翠台訊號只睇Netflix ﻿田蕊妮演舞台劇《聖荷西》﻿﻿圓心願﻿

田蕊妮（阿田）去年離開TVB後重獲自由，唔使日日以電視城為家，阿田形容o依家狀態輕鬆咗，可以接喜歡嘅Job，而她最期待係即將上演嘅舞台劇《聖荷西謀殺案》。當問到有冇睇番TVB劇集時？她大笑避談：「好得意，真係唔知點解屋企係收唔到翡翠台訊號！」在旁的潘燦良打圓場附和：「我同你一樣，只睇到J2台！」



採訪：方騫平 攝影：張詠森 化妝：Meegan Seak（田蕊妮）、LUMAKEUP.ME（潘燦良）



髮型：Ritz Lam @ Leonardo 3 Hair Corner、Ray Mork @ AdmiX Hair Styling（潘燦良）



服裝：HARRISON WONG 場地：香港朗廷酒店



舞台劇《聖荷西謀殺案》將於4月30日起喺演藝學院上演13場，可以同偶像潘燦良、喜歡嘅編劇莊梅岩、監製朱仲銘及導演甄詠蓓合作，阿田興奮到yeah咗出嚟，但喺疫市下開舞台劇遇上好多阻滯，心情如同坐過山車咁，既驚又喜，有失望過，好怕完唔到心願：「有晚甚至約埋劇組打邊爐，諗住開心咁『道別』就算，期間我好唔甘心講咗句：『我覺得呢個角色(Ling)根本就係我，好想成件事玩到出嚟！』因而感動到在場人。



問回巢TVB即大笑



舞台劇同鄭秀文、蔡卓妍主演嘅電影版好唔同，比較忠於原著版本，所以演員異口同聲話唔怕觀眾會有比較。阿田透露好彩有「定心丸」潘燦良，因為她有舞台劇陰影：「因為2005年同黃凱芹演過音樂劇《白蛇．青蛇》，佢作為投資者有啲矛盾，好想將民間傳說加入喜感，加上當年我好young，對演戲冇乜信心，自此唔敢再演。」另外，離開電視界別嘅阿田已冇乜睇電視，最多係睇Netflix，屋企部電視機變成裝飾品。隨住曾志偉做咗高層，TVB成個玩法唔同晒，問她會否考慮回巢？她即鬼馬大笑：「不如問番志偉會唔會考慮番我啦！」



