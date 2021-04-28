去年2月車禍腳傷未瘉 李光洙宣佈下月離《Running Man》

韓國長壽綜藝節目《Running Man》（RM）人氣成員李光洙，去年2月遇上車禍受傷，其後一直堅持演出《RM》。光洙昨日突然宣佈，因腳傷一直未有完全康復，遂以健康理由在下月退出由2010年首播已參與的《RM》，大批粉絲留言大表不捨！



圖：網上及資料圖片



現年35歲的李光洙是《Running Man》（RM）元老成員，開播11年來以搞笑本色為觀眾帶來歡樂，吸引大批支持者。身高1.9米的光洙，歷年來大受亞洲各地觀眾歡迎，更有「長頸鹿」及「亞洲王子」的封號。光洙去年2月遇上交通意外致右腳踝骨折，他在3月已撐着枴杖復工，其後漸回復正常拍攝，但他的傷勢原來一直未完全復原，他在昨日終宣佈以健康理由，下月離開演出11年的《RM》，各地粉絲紛表示無奈及不捨得他！



「同甘共苦11年」



光洙昨日透過事務所表示：「光洙去年交通意外受傷後一直接受治療，他與《RM》各成員及製作組經過長時間商討後，決定要讓身心回復狀態才做出退出的決定。在《RM》11年的時光不短，要辭演同甘共苦11年的節目不容易，但為了日後呈現更好面貌，需要時間休息。真心感謝一直透過《RM》予光洙關心和喜愛的粉絲，他會以更健康、更開朗的面貌再見大家。」光洙會在下月24日拍攝最後一集《RM》，該集預計在6月播出。據韓媒報道，《RM》未找其他藝人替補光洙的位置；有粉絲就關心光洙會否與女友李善彬拉埋天窗。



「《RM》永遠的成員」



《RM》製作組則表示：「尊重光洙的決定，他受傷後未恢復最好狀態，但出於對節目的愛和責任一直拍攝。雖然可惜，但希望大家溫暖地支持光洙艱難的決定，《RM》成員和製作組也會為他加油。」製作組形容光洙這次是「美麗的離別」，又稱他為「永遠的成員」。元老成員Gary於16年退出《RM》，同年曾發生過結束《RM》風波，但因獲觀眾力撐，節目最終延續至今。