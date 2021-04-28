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古仔獲「乖女」讚親民

2021-04-28 列印
■古天樂和林家棟在片中勢成水火。
■（左起）楊偲泳、林婷和林家熙齊參演新片。
■孫佳君亦有出席開鏡儀式。
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　　新晉導演郭文奇執導新片《惡行之外》日前舉行開鏡拜神儀式，主角古天樂、林家棟率張繼聰、孫佳君、林家熙（Locker）、楊偲泳、林婷、陳紫萱和鄧月平等出席。

　　古仔和家棟在片中齊齊做爸爸，古仔的角色要為女兒報仇，與家棟勢成水火。Locker飾演家棟的兒子，家棟笑問：「老竇緊要，還是老闆（古仔）緊要？」Locker即答：「老竇！」

　　楊偲泳演的角色有輕度弱智；林婷則飾演小兒麻痹症病人，談到「爸爸」古仔時，她說：「比我想像中善良好多，可能以往被古生酷的外型影響，以為他惡惡哋，接觸後原來好親民！」
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