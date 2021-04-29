  • 2021年4月29日 星期四
  • 23º
  • 73%
熱門： 堅尼地道發哥東方昇凱莉山疫苗氣泡

日報新聞 > 娛樂

BTS冧莊福布斯韓國名人榜首 BLACKPINK緊隨其後獲亞軍

2021-04-29 列印
■人氣男團BTS再登韓國福布斯名人榜冠軍。
■BLACKPINK亦一如所料，成為第二位。
Previous Next

　　財經雜誌《福布斯》韓國版，昨日公佈韓國本年度名人榜排名。近年紅爆國際的防彈少年團（BTS）成功冧莊，繼去年之後再獲冠軍。至於亞軍則是女團BLACKPINK，她們近年亦成功打開國際市場，成為眾多商品代言人；季軍的是棒球選手柳賢振，第四名是效力英超球會熱刺的韓國國腳孫興慜。

　　至於男女演員方面，《梨泰院Class》男星朴敘俊殺入第14名，是男星中最高位置，今年暫無新作的李敏鎬排第16、金秀賢排第20名。人氣強勁的劇集《愛的逼降》在全亞洲大受歡迎，男女角玄彬與孫藝珍更爆出戀情，但二人只排21及27，比想像中低，可算是大跌眼鏡。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd