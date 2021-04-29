章子怡現身撐張藝謀《懸崖之上》首映

英皇電影與殿堂級大導演張藝謀首度合作的鉅製《懸崖之上》將於4月30日公映，日前於北京舉行首映禮，張藝謀率領演員張譯、于和偉及秦海璐等大晒冷。曾參演張藝謀作品《我的父親母親》的孫紅雷與章子怡在首映禮重聚。



今次張藝謀選擇從東北雪鄉出發，適逢疫情肆虐，一度被迫中斷，「疫情期間我們停擺了50天，全體工作人員在當地的賓館自我隔離。這樣一個長期停頓，對任何劇組影響都是非常大的，故事的連貫、人物的狀態，當復工時所有細節都要續上，難度可想而知，幸好我們完成了這個挑戰！」至於到場支持的章子怡就表示：「導演放了很多自己對家、子女的情感，看到這些小細節，覺得導演特別的浪漫！」



