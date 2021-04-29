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內地節目暢談初戀 阿嬌發福成網民焦點

2021-04-29 列印
■阿嬌在節目中看來較前發福。
■阿嬌暢談愛情話題。
■阿嬌上年9月拆線後疤痕明顯。
■阿嬌在社交網貼相宣傳節目。
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　　鍾欣潼（阿嬌）早前參與內地綜藝節目《怦然心動20歲》，宣傳短片昨日曝光。

　　阿嬌去年撞傷眉角後休養，回復靚樣後鮮有公開露面，單身的她在節目中談及初戀話題和重溫入行初期舊照，但短片中的阿嬌較前明顯發福，面龐及下巴明顯變圓，全程坐在沙發談笑風生的她，身形看來增加不止一個碼！有內地網民以「阿嬌胖了」為題議論紛紛，有人擔心阿嬌是否內分泌失調或其他身體問題。另外，未知是否節目濾鏡效果或是傷後治療得宜，阿嬌的眉角未見有疤痕。圖：網上及資料圖片
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