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《哆啦A夢》作曲家 89歲菊池俊輔病逝

2021-04-29 列印
■菊池俊輔名作包括《哆啦A夢之歌》。
■菊池俊輔因肺炎病逝。
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　　著名日本作曲家菊池俊輔，上周六因吸入性肺炎去世，享年89歲。菊池創作無數膾炙人口作品，包括《哆啦A夢》（前稱：叮噹）主題曲《哆啦A夢之歌》、片尾曲《畫哆啦A夢》、《幪面超人》、《IQ博士》和《小露寶》主題曲。圖：網上圖片
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