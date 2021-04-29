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沈卓盈分享索爆沙灘孕照

2021-04-29 列印
■沈卓盈晒靚靚孕肚。
■沈卓盈夫妻恩愛。
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　　沈卓盈在今年元旦宣佈將為人母，日前透露「一索得男」為老公Calvin懷男丁。沈卓盈前日在社交網分享多幅在沙灘取景的超性感孕照，並分享陀B感想！其中一輯透視Look靚相，盡顯沈卓盈巨肚及升Cup靚身形，Calvin亦有登場，與老婆一起拍攝恩愛合照，惹來不少網民稱羨！
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