拍《空肚講宵夜》擦出真友情 ﻿梁祖堯﻿﻿陳俞希蔡瀚億﻿﻿恨有現場觀眾﻿

梁祖堯、陳俞希（Hailey）和蔡瀚億（BabyJohn）主持的ViuTV《空肚講宵夜》已經踏入第六季，三人合作一年半，由不太熟悉，到叫對方做「八婆」，大家互窒冇底線，他們都拍出火花及真友情。觀眾亦睇得相當投入，當了他們是好朋友，阿祖試過遇到女觀眾主動要求叫「八婆」；而他們最希望疫情完結有機會邀請現場觀眾一齊玩。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 服裝：Fred Perry(BabyJohn)、Duras Hong Kong(Hailey)



原來未拍節目前，阿祖、Hailey和BabyJohn根本不熟，甚至互不相識，但來到現在觀眾都有同感，看到他們就似去了朋友屋企，邊煮嘢食邊吹水一樣，阿祖都承認覺得現在拍《空肚》愈來愈容易，因大家愈來愈熟愈有默契，「扮都扮唔到！」BabyJohn補充：「唔單止係扮唔到，唔係呢三個人撞埋一齊，就可以撞到呢個火花出嚟囉！呢個都係喺一年入面我哋建立嘅嘢，要好好珍惜嘅一件事嚟！」阿祖和Hailey都一同點頭。



不但是三人由唔熟變熟，觀眾亦一樣，BabyJohn說：「以前行出街會話睇過你邊部戲，o依家全部都話我認得你《空肚講宵夜》嘛！有次爆咗胎，問車房可唔可以整，『你呀！駛入嚟啦！好耐冇睇到節目咁好笑！』嗰吓都幾窩心，仲話個個星期追。」阿祖說：「有條女無啦啦走過嚟『叫我八婆！』咁犯賤做人做到迫我嗌你八婆嘅！啲人好似好熟咁，搞到我都有啲尷尬嘅，佢哋睇個節目時候以為我哋識，但你唔記得咗，我哋真係唔識你㗎嘛！」



既然三人拍得開心，觀眾亦睇得過癮，當然不希望節目停，展望未來他們就各有諗法。阿祖說：「有觀眾成日話想加到一個鐘，又話加到晚晚都有，我覺得唔得呀！晚晚都有，我會變咗450磅，咁樣食法真係搞唔掂！（加到一個鐘呢？）由佢吊住佢癮，佢覺得唔夠喉咪好囉！」Hailey說：「我就好希望請到現場觀眾，幾個嚟到現場睇吓，食吓嘢都好開心呀！希望疫情過後可以做到！當然飛去唔同國家梗係冇問題啦！（之前都試過國家主題）可以親身去到，真係要日日食㗎！（望阿祖）你OK嗎？」BabyJohn說：「去到外國就唔驚塞車㗎啦！（阿祖：都唔係㗎！曼谷都好塞㗎！）又關你事都唔係你揸！」Hailey說：「你都喺架車度瞓，到就叫你落車食嘢啦！」阿祖：「你哋咁恨出外地，我真係唔恨，如果我哋自己三個去旅行我就開心囉！出去拍嘢好辛苦！哈哈！都冇時間玩嘅！（係咪同阿Dee拍《老闆唔易做》之後怕咗？）拍嗰個之前都怕，冇咩撈佢搵我咪做囉！拍完都好玩嘅，但真係好辛苦！」Hailey說：「一係我哋照去拍，之後stay behind多幾日囉！」BabyJohn說：「佢會同你講『我哋不如去完個旅行我走先，你哋兩個自己拍啦！』哈哈！」



