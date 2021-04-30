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東周投資會 (2021-04-30)

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贊成無線開選美題材劇集 ﻿馮盈盈﻿﻿自認優點是腰幼﻿

2021-04-30 列印
■馮盈盈自言年紀愈大愈有自信。
■左起：張穎康、馮盈盈及黃智賢為《開心大綜藝》綵排。
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　　馮盈盈、黃智賢及張穎康等為《開心大綜藝》綵排，提到無線有意開拍以選美為題材的劇集，盈盈稱構思很好，至於會否介意再穿泳衣亮相？她笑言有點包袱。

　　馮盈盈為無線節目《開心大綜藝》綵排，有傳無線構思開拍以選美為題材的劇集，曾志偉更欽點盈盈及簡淑兒演出，並加入選美實況猶如真人騷，盈盈表示這個計劃很好，問她再「參選」會否有壓力？她稱沒壓力，會更有自信，可以大方展露笑容，當年參選時未箍牙，怕醜合埋嘴笑。

　　至於穿泳衣有沒有難度？盈盈稱健康性感沒問題，但會有包袱，因年輕貌美的女同事很多，加上流行健美身材，所以要下功夫，腰幼是自己唯一優點。

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