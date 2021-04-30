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東周投資會 (2021-04-30)

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陳瀅包毛巾戲被狂影感被侵犯

2021-04-30 列印
陳瀅、馬德鐘
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　　馬德鐘及陳瀅昨宣傳劇集《伙記辦大事》，前晚播出陳瀅包毛巾色誘戲，她指拍攝時場地負責人不理勸喻不停影相；直言當時嬲嬲哋，覺得被侵犯，要求對方刪除相片差點搞到報警，最後對方終於不情不願刪除。陳瀅又指可惜馬德鐘不在場，所以沒有人保護她；她讚馬德鐘好Man，有事發生都會出聲。陳瀅透露劇中還有一場被鄭子誠強姦的戲，她笑言好「享受」，因鄭子誠的角色邪惡，但聲線卻磁性又溫柔。

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