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東周投資會 (2021-04-30)

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劃一票價880元 ﻿黎明紅館騷﻿﻿不設「山頂位」﻿

2021-04-30 列印
■黎明宣佈在7月假紅館開騷。
■黎明的個唱將以嶄新形式舉行。
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　　黎明昨日宣佈將於7月舉行六場紅館演唱會，為配合場館特別座位安排，這次演唱會不設「山頂位」並劃一票價為880元。

　　黎明將於7月10至12及16至18日舉行六場紅館演唱會，宣傳海報昨日曝光！

　　主辦單位為讓入場觀眾能在安全和舒適環境下欣賞黎明演出，因應社交距離要求，將優先發售五成較接近舞台的座位門票，劃一票價為880元，為讓所有觀眾都能近距離感受黎明的演出，故不設遠離舞台的「山頂位」。有「金句王」封號的黎明，亦擬在個唱以音樂結合輕鬆幽默的台詞，打造令人耳目一新的表演模式！

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