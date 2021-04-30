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東周投資會 (2021-04-30)

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湯怡驚聞老公想「生多個」

2021-04-30 列印
■腹大便便的湯怡，擬自然分娩。
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　　將為人母的湯怡昨日現身英皇珠寶元朗分店，宣傳全新親子鑽飾系列。

　　湯怡透露擬自然分娩，早前和老公麥秋成幾乎整個禮拜沒見面，其後獲丈夫陪伴，情緒回復平靜。問到腹中BB性別？湯怡大賣關子，但仔女亦無所謂，老公曾笑言「不如生多個」，令她嚇得「吓」一聲，提醒老公他們有共識「俾我唞吓先」呢！

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