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東周投資會 (2021-04-30)

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好姊妹發福 ﻿阿Sa：﻿﻿阿嬌荷爾蒙失調﻿

2021-04-30 列印
■阿Sa和周柏豪盼有更多觀眾入場支持新片。
■阿嬌面龐和身型均較前發福。網上圖片
■楊受成伉儷（左四、左五）率藝人出席首映禮。
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　　阿Sa（蔡卓妍）前晚出席新片首映禮，被問及好姊妹阿嬌（鍾欣潼）發福亮相內地節目一事時，阿Sa指阿嬌有荷爾蒙失調情況。

　　英皇電影《感動她77次》前晚舉行首映禮，英皇集團主席楊受成偕太太陸小曼率旗下藝人出席，場面熱鬧。

　　阿Sa（蔡卓妍）的好姊妹阿嬌（鍾欣潼）早前在內地節目登場，明顯較之前發福，網民紛擔心阿嬌健康。阿Sa就此表示：「最重要是健康，她之前是有荷爾蒙失調。（會關心一下她嗎？）她自己知道，女仔不要經常講，會有壓力，最重要是開心和健康。」

　　談到合演的《感動》上映，阿Sa和周柏豪均很開心，他們亦積極在網上宣傳，希望吸引更多觀眾入場支持。

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